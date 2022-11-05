﻿Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, "Barış ve istikrar siyasetinden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkent Belgrad'da Kosova meselesine ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştiren Vucic'in, yarın veya pazartesi günü halka seslenmesi bekleniyor.

Bu arada, Kosovalı Sırplar da bugün Kosova kurumlarındaki görevlerinden geri çekildiklerini açıkladı.

Bu arada Sırbistan tarafı, Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiğini açıklamış, Vucic, Sırbistan'daki askeri kışlalarda casusluk yapılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya hazır olması emrini verdiğini duyurmuştu.