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Sırp mafya lideri Juvan Vukotiç’i öldürenler yakalandı

Sırp organize suç örgütü lideri Juvan Vukotiç’i silahlı saldırı sonucu öldürenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:54
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Sırp mafya lideri Juvan Vukotiç’i öldürenler yakalandı

Sırp mafya lideri Juvan Vukotiç’i öldürenler yakalandı
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  Saldırıyı gerçekleştiren Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile birlikte kendilerine yardım ettikleri tespit edilen 10 kişi daha gözaltına alındı.  

Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan’da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen 'Skaljari' isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, 8 Eylül akşamı Şişli’de motosikletli iki kişinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, saldırıyı 'Kavac' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic’in Türkiye’deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, 11 sahte kimlik, 6 sahte pasaport ve saldırıda kullanılan 2 silah ele geçirildi. 

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