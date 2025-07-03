Sırp polisinden öğrencilere sert müdahale: Çok sayıda göz altı var

Sırbistan’da 3 Temmuz sabahı başkent Belgrad’da polis güçleri, önceki gece yaşanan olayların ardından üniversite çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hukuk Fakültesi önünde devam eden müdahalelerde onlarca öğrenci gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, gece boyunca 1.297 kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini ve 79 kişinin resmi işlemler için karakola götürüldüğünü açıkladı. Gözaltına alınanlardan 72’si idari suçlardan, 7’si ise cezai şüpheyle tutuluyor.

Bu arada, eski milletvekili ve Biyoloji Fakültesi öğretim üyesi Biljana Stojković’in de gözaltına alındığı ancak serbest bırakıldığı öğrenildi. Öğrenciler, polisin Hukuk Fakültesi binasına girmeye çalıştığını ve böylece üniversite özerkliğinin ihlal edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise binaya hiçbir şekilde girilmediğini belirtti.

Sırbistan’da erken seçim isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma

Belgrad dışındaki Novi Sad, Niş gibi şehirlerde de polis ve jandarma, göstericilerin sokaklardaki engellemelerini kaldırmak için müdahalelerde bulundu. Ancak göstericiler, konteyner ve saksılarla yeni blokajlar oluşturarak eylemlerini sürdürdü. Bu gelişmeler, Sırp Yüksek Savcılığı’nın trafik blokajlarının Anayasa’ya aykırı olduğu açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise Sırbistan’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkının korunması çağrısında bulundu.

Göstericiler, Haziran sonunda başkentte düzenlenen “Vidovdan” protestosunda yaşanan şiddet olaylarını protesto ediyor. Protostocular Erken seçim ve gözaltına alınan akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep ediyorlar.