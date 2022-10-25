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Sırp savaş suçlusu Miodrag Mitrasinovic hastaneden firar etti

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki savaşta 27 Şubat 1993'te Ştrpci kasabasındaki tren istasyonundan kaçırılan 20 kişinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili, 21 Ekim'de 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan 7 sanıktan Mitrasinovic'in, tedavi görmek için bulunduğu Foca'daki hastaneden kaçtığı belirtildi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 20:31
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Sırp savaş suçlusu Miodrag Mitrasinovic hastaneden firar etti

Sırp savaş suçlusu Miodrag Mitrasinovic hastaneden firar etti
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SIPA sözcüsü Jelena Miovcic, N1 Kanalına yaptığı açıklamada, "Mitrasinovic, Foca'da tedavi gördüğü bir hastanede ortalıktan kayboldu. Bosna Hersek'teki tüm güvenlik ekipleri Mitrasinovic'in firarı konusunda bilgilendirildi. Görüldüğü yerde tutuklanacak." diye konuştu.

Bosna Savaşı'nda sivilleri işkenceyle öldüren 7 eski Sırp askere 13'er yıl hapis

Bosna Hersek'teki savaşta 27 Şubat 1993'te Ştrpci kasabasındaki tren istasyonundan kaçırılan 20 kişinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili, aralarında Miodrag Mitrasinovic'in de olduğu eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu mensubu 7 sanık, "savaş suçu işledikleri" gerekçesiyle, 21 Ekim'de 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Belgrad-Bar hattındaki "671" numaralı trenden indirildikten sonra çeşitli işkenceler gören ve Muşici köyünde kurşuna dizilip cesetleri Drina Nehri'ne atılan 18'i Boşnak 20 kurbanın ölümünden sorumlu tutulan sanıkların yargılandıkları dava, yerel mahkemece karara bağlanmıştı.

"Ştrpci Katliamı"

Belgrad-Bar hattındaki "671" numaralı trenden 27 Şubat 1993'te Bosna Hersek’in Rudo beldesindeki Ştrpci İstasyonu'nda, o zamanki Visegrad'ın parçası olarak faaliyet gösteren Sırp Cumhuriyeti Ordusu "İntikamcılar'' (Osvetnici) askeri oluşumunun üyeleri, Milan Lukic komutasında çoğu Boşnak 20 yolcuyu alıp Prelovo (Visegrad) köyüne götürmüş ve işkence ederek öldürmüştü.

"Ştrpci Katliamı" ve 1992-1994'te Bosna Hersek'in doğusunda Visegrad şehrindeki Boşnak halkına karşı insanlık suçu işlemekten Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2009'da yargılanan "İntikamcılar" birliğinin komutanı Milan Lukic, ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Visegrad Tugayı Müdahale Bölüğü'nün gönüllü müfrezesinin komutanı "Resavac" ve "Çekirge" olarak bilinen Nebojsa Ranisavljeviç 15 yıl ve Visegrad Tugayı'nın üyesi Mico Joviciç 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ştrpci'de 27 Şubat 1993'te işlenen suç nedeniyle Karadağ'da yargılanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Ranisavljeviç, duruşmada katliamın bir ay önceden planlandığını, Sırbistan'ın devlet kurumlarının da olaydan haberdar olduğunu söylemiş, buna rağmen hiçbir Sırp kurumu sorumluluk üstlenmemişti.

 

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