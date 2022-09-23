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Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha

Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan’ın önde gelen organize suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:00
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Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha

Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha
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Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamında İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. 

19 Eylül’de İstanbul merkezli 5 ilde yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi daha yakalanmıştı. Sorgusu tamamlanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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