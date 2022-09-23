Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha

Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamında İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
19 Eylül’de İstanbul merkezli 5 ilde yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi daha yakalanmıştı. Sorgusu tamamlanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.