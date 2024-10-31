Sırp yıldız iş dünyasına adım attı

Katarina Grujić, futbolcu eşi Marko Gobeljić ile birlikte Karadağ'ın doğal güzellikleriyle tanınan Kolaşin kentinde apartman kiralama işine girdi.

Grujić, konuyla ilgili düşüncelerini Sırp haber sitesi Blic'e verdiği demeçte paylaştı. Marko Gobeljić'in, "Burada yaşayabilir miyiz?" sorusunu kendisine yönelttiğini belirten Grujić, bu fikre sıcak baksa da tamamen taşınmanın zorluklarına dikkat çekti.

Katarina Grujić ayrıca müzik kariyerine dair de önemli açıklamalarda bulundu. Hayranlarının yeni bir albüm ve büyük bir konser beklentisinde olduğunu bildiğini söyleyen ünlü şarkıcı, yakın zamanda ikinci bir stüdyo albümü çıkarmayı planladığını ifade etti. Grujić, "İkinci albümümü tamamladığımda, elbette büyük bir konser planlayacağım," diyerek sevenlerine müjde verdi.

Katarina Grujić'in bu yeni girişimi ve konser hazırlıkları, hem iş hem de özel yaşamında önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor.