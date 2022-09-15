Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yaşanabilecek son sürprizi açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

İlk olarak turnuvanın favorilerinden Sırbistan flaş şekilde veda etti. Sırpları, Yunanistan ve Slovenya izledi... Yarı finaller öncesi kazan kaynamaya başlarken otoriteler, "Tarih böyle turnuvayı az görür" diyor...

Koç Ergin Ataman önderliğinde altın bir jenerasyonla yola çıkan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2022'ye erken veda etti. Grup aşamasında zorlu rakipleriyle olan mücadelelerinden 2. olarak çıkmayı başaran Ay Yıldızlılar, son 16 turunda trajik şekilde uzatma sonucunda Fransa'ya kaybetti ve şampiyonadan elendi.

SALLADIK AMA YIKAMADIK

Aslında EuroBasket 2022 başlamadan önce favoriler belliydi. Çoğu otorite; Türkiye, İspanya, Almanya gibi ekiplere şans dahi vermiyordu. Adı öne çıkan takımlar ise Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya'ydı. Fransa da genel anlamda değerlendirmeler yapılırken, "4. favori" gibi görülüyordu. Son 16 turunda karşılaştığımız Fransızları salladık ama deviremedik.

SİNİR HARBİ YAŞADIK

Mental anlamda yaşadığımız iniş çıkışlar daha turnuva öncesi hazırlık turnuvalarında başlamıştı. Yunanistan ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada 2 teknik faul alan koçumuz Ergin Ataman'ı saha dışına davet eden isim Fenerbahçe ve Yunanistan Milli Takımı koçu Dimitris Itoudis olacaktı. Akabinde bu gerginlik ve sinir harbi Gürcistan maçıyla zirve yaptı.

İSPANYA MAÇINA KADAR YANSIDI...

Grup karşılaşmasında Gürcistan'a konuk olan Türkiye, rakibinin duygusal yönüne oynamasına direnemedi ve Gürcülerin soyunma odasında çıkardıkları kavgayla çirkinleştirdiği mücadele belki de 'kırılma anı'mız oldu. Sonraki maçlarda senkronu yakalayan Türkiye, İspanya ile kozlarını paylaşırken son dakikada yaşanan top kaybı her şeyin tuzu biberi oldu ve grubumuzda 2. sırada yer bulduk.

UZATMALARDA YOLUN DIŞINA ÇIKTIK

Milli Takım yoluna devam ederken diğer yandan Yunanistan, Sırbistan ve Slovenya çok da zorlanmadan kendini turnuva ağacının tepelerine doğru atmıştı bile... Ancak Türkiye, Fransa'ya karşı bir mental çöküş daha yaşayıp 'aldığı maçı verdi' belki de... Cedi'nin üst üste kaçırdığı 2 serbest atış sonrası topu oyuna yanlış sokan Ay Yıldızlılar, uzatmalarda yolun dışına çıktı.

AKLIMA EURO 2004 GELDİ!

Ancak turnuva öyle bir turnuva oluyordu ki; favoriler bir bir eksiliyordu masadan... Türkiye'nin vedası yaprak dökümü başladı. Çeyrek finallerde favoriler Sırbistan, Yunanistan ve Slovenya yaprak gibi döküldü. Yetenek ve deneyim değil; sert savunma ve adanmışlık işliyordu bu turnuvada!

Aynı Yunanistan Milli Futbol Takımı'nın şampiyon olduğu Euro 2004 gibi ilerlemeye devam ediyor her şey dört bir koldan...

FRANSA-İSPANYA FİNALİ TESADÜF OLMAZ AMA...

Sürpriz üstüne sürprizin yaşandığı EuroBasket 2022'de yarı finale kalan takımlar belki de hiç beklenmeyen -Fransa hariç- ekipler oldu. Yarın saat 18:15'te Polonya ile Fransa kozlarını paylaşacak. Almanya ile İspanya ise 21:30'da karşı karşıya gelecek.

Bu 4 ekibin mücadelesinde galip gelecek 2 takım ise pazar günü final oynarken, diğer ikili üçüncülük maçına çıkacak. Artık 'favori' olmayan bir turnuva bu ama sanki Fransızlar ve İspanyolların finali bize daha yakın gibi... Bekleyip göreceğiz...