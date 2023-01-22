22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sırra kadem basan Rus ajanının nerede olduğu ortaya çıktı. Güzelliği ile ABD’lileri baştan çıkarıp gizli bilgileri ele g

Sırra kadem basan Rus ajanının nerede olduğu ortaya çıktı. Güzelliği ile ABD’lileri baştan çıkarıp gizli bilgileri ele geçiriyordu

Güzelliği ile ABD’lileri baştan çıkararak gizli bilgileri ele geçiren ve 2010’da Rusya’ya iade edilen Rus ajanı Anna Chapman’ın akıbeti belli oldu. Chapman’ın Rus gizli servisine ait bir evde yaşadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 11:53
Takip Et

Sırra kadem basan Rus ajanının nerede olduğu ortaya çıktı

Sırra kadem basan Rus ajanının nerede olduğu ortaya çıktı. Güzelliği ile ABD’lileri baştan çıkarıp gizli bilgileri ele geçiriyordu
+
Aa
-


Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dikkat çekici bir ifşa uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

2010 yılında Rusya ile ABD arasında kriz yaratan ve yakalandıktan sonra sınır dışı edilen Anna Chapman takma adıyla tanınan Anna Vasilyevna Kushchenko ülkesinde kahraman ilan edilmiş fakat daha sonra sırra kadem basmıştı.

Rus muhalefetine yakınlığıyla bilinen ve sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakınlarıyla ilgili ifşalarda bulunan Insider isimli Rus medya platformu 40 yaşındaki Chapman’ın nerede yaşadığını ortaya çıkardı.

Medya platformu, ABD’li iş insanları ve yetkilileri baştan çıkararak gizli sırlarını elde etme görevi olan Chapman’ın Moskova yönetimi tarafından gizlendiğini ortaya çıkardı. Insider’da yer alan haberde Chapman’ın Rus istihbarat birimine ait bir yerde yaşamayı sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, “Rus ajanı Anna Chapman’ın kimliği ortaya çıkınca bir anda meşhur olmuştu. Dergilere kapak olan Chapman, Rusya’ya iade edildikten sonra Rusya’nın eski istihbarat servisi KGB’ye ait olan sığınaklardan birine yerleştirildi” denildi.

 

 

BIDEN BİLE ESPRİSİNİ YAPMIŞTI

2010’da dönemin ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden, Anna Chapman olayını yakından takip etmişti.

Biden, Chapman ile ilgili bir soruya, “Sizinle açık konuşacağım. Onu geri göndermek benim fikrim değildi” diyerek espri yapmıştı.

150 METREKARELİK EVDE YAŞIYORMUŞ

Fakat Rusya’ya gönderildikten sonra Chapman’ın nerede yaşamaya başladığı bir merak konusu olmuştu. Insider’da yer alan haberde Chapman’ın Rusya devletine ait başkent Moskova’daki bir dairede yaşadığı belirtildi. Sovyetler döneminde KGB’ye ait olan ve 1991’de KGB yerine kurulan FSB’nin ve Rusya yabancı istihbarat birimi SVR’nin kontrolüne geçen bu konut ve binaların yoğun olarak kullanıldığı aktarıldı.

Putin’in kızları Maria ve Katerina’nın da bir dönem buralarda yaşadığına dikkat çekilirken, Chapman’ın da “daire 2” olarak bilinen bir noktada yaşadığı kaydedildi. Başkenet Moskova’daki 8 Lyalin Caddesi üzerinde 1910’da inşa edilmiş bir dairede yaşadığı belirtilen Chapman’ın evinin 150 metrekare olduğu belirtildi.

Rus medyasında yer alan haberde dairenin Fedorova ET isimli bir kişiye ait olduğu belirtilirken bu kişinin kurmaca olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

merdanoğlu
22.01.2023 12:11
başlığı okuyunca bu da mı türkiyede mi diye düşündüm bir an  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
3
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
5
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
6
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Sitede 'aidat zammı' protestosu
﻿Sitede 'aidat zammı' protestosu
﻿Sitede 'aidat zammı' protestosu
﻿Fındıklığa gitti geri dönmedi!
﻿Fındıklığa gitti geri dönmedi!
﻿Fındıklığa gitti geri dönmedi!
﻿İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu
﻿İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu
﻿İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu
﻿Tokat'ta deprem!
﻿Tokat'ta deprem!
﻿Tokat'ta deprem!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.