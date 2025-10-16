MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ı Meclis'e davet ederek, 2'inci açılım sürecini başlatmıştı. Süreç ise son olara Meclis komisyonunda devam ediyor.

GAZİ MECLİS'TE NELER OLUYOR?

Geçtiğimiz hafta TBMM’de DEM Parti’nin grup toplantısında “APO” sloganları atılmıştı. Bir gün sonra ise açılım komisyonunda Medeniyetler Beşiği Derneği Batman Şube Başkanı Nezahat Hasan, Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın “başmüzakereci” olarak tanımlanmasını önerdi ve Öcalan’ı “barışın mimarı” olarak nitelendirdi.

Eski AKP Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner ise PKK üyelerine siyaset yolunun açılmasını önerdi.

Dünkü komisyonda yer alan "Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi"nden Feride Eralp, konuşmasında küstah bir benzetmeye imza attı. Eralp, "Bu ülkede üniformalı kolluk güçlerinin cinsel tacizine maruz kalmaktan endişe duyduk. Gazze'de İsrail askerlerinin uyguladığı gibi" dedi.

SIRRI'DAN "ALÇAK" SÖZLER

Gazi Meclis’teki skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. DEM Partili Sırrı Sakık, Meclis’in ve Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e ve kurucularına “alçaktır” ifadesini kullandı. Sakık, “Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz? Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürdü yok sayanlar alçaktır. Bir halkını dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasp eden alçaktır. Kim alçaktır biliyor musunuz? On binlerce Kürdün faili meçhul cinayetler ile katleden bunlara ses çıkarmayanlar alçaktır. Üç bin beş yüz Kürdün köyünü yakanlar alçaktır. Ölümler sürsün isteyenler alçaktır. Savaş devam etsin diyenler alçaktır. Kürdün bir çakıl taşı olmasın isteyenler alçaktır. Kim ki bize alçak diyorsa alçağın en büyüğü de odur” dedi.

"ATATÜRK'E AÇIK VE ALENİ BİR ŞEKİLDE 'ALÇAK' DİYOR"

Gazeteci Erdem Atay ise Sakık’ın sözlerine “Atatürk'e açık ve aleni bir şekilde 'alçak' diyor. MHP'den, Devlet Bahçeli'den, Erkan Akçay'dan, CHP'den, Özgür Özel'den, AKP'den Tayyip Erdoğan'dan, Numan Kurtulmuş'tan şu ar damarı çatlamışa yanıt yok mu? Benim Ata'ma Atalarımızın kurduğu Meclis'ten küfredilecek, hepiniz izleyecek misiniz? Atatürk'e 'alçak' diyen şerefsizdir, namussuzdur, ... Susan...?” yanıt verdi.