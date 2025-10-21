İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Meclis grup toplantısında DEM Parti'ye yönelik "Alçak, arsız, yüzsüz, terör örgütünün uzantıları" sözlerine Meclis oturumunda karşılık veren DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, tepki yağan “Son günlerde mecliste hain, alçak kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürdü yok saymaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasbedenler alçaktır." açıklamasından döndü.

"MUSTAFA KEMAL'İ HER ZAMAN REFARANS OLARAK ALIRIM"

Meclis’in ve Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e ve kurucularına “alçaktır” ifadesini kullanan Sakık, açıklamasında kastının kendilerine hakaret edenler olduğunu söyledi. Dün akşam Ulusal Kanal’a konuşan Sakık, “Mustafa Kemal’i her zaman referans olarak alırım” ifadelerini kullandı.

Sakık'ın açıklamasına sosyal medyada 'yelkenleri indirdi' yorumları yağdı.

Sakık'ın açıklamasının tamamı şöyle

"BEN MUSTAFA KEMAL'İ FALAN KASTETMEDİM"

"Benim kastım bizi aylardır linç edenler, her gün bize hakaret edenlere söylüyorum. Sözleri getirip Mustafa Kemal'e bağlamayı anlamakta zorluk çekiyorum. Bakın ben şunu söyleyeyim. Benim bütün konuşmalarımda, meclisteki bütün konuşmalarımı alın, Mustafa Kemal'i hep referans olarak veririm. 1921'leri referans olarak veririm.Ben Mustafa Kemal'in mecliste yaptığı bütün konuşmaları referans olarak veririm. Ben böyle bir siyasetçiyim. Ben Mustafa Kemal'i falan kastetmedim"