'Sırrı Süreyya Önder maalesef ağır kriz atlattı'. DEM Parti'li Oluç konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
'Sırrı Süreyya Önder maalesef ağır kriz atlattı'. DEM Parti'li Oluç konuştu

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'da rahatsızlandığını ve ameliyatının devam ettiğini söyledi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Sırrı Süreyya Önder'in durumu ile ilgili bilgi verdi.

'Hepimiz tedirgin bir şekilde ameliyatın sonucunu bekliyoruz' derken 'maalesef ağır bir kriz atlattı' şeklinde konuştu.

Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldıSırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Saruhan Oluç, 'Haberi aldığımızda ileri aşamadaydı, hemen arkadaşlarımız yola çıktı' diye konuşurken Önder'in ameliyatta olduğunu ve dua beklediklerini' ifade etti.

Oluç, Halk TV yayınındaki açıklamasında Sırrı Süreyya Önder'in kontrol altında olduğunu ve yakın bir zamanda doktor kontrolünden geçtiğini de söyledi.

Oluç konuşmasında 'müthiş bir tempo ile çalışılıyordu, sürekli görüşme toplantılar yapıyordu zaman zaman sağlığını aksattığı da oluyordu' dedi.

Son Haberler
Van'da 13 adreste çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da 13 adreste çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Fenerbahçe'nin Euroleague play-off'taki rakibi Paris Basketball oldu
Fenerbahçe'nin Euroleague play-off'taki rakibi Paris Basketball oldu
Sırrı Süreyya Önder'in haberini alan Yavuz Bingöl, hastaneye koştu
Sırrı Süreyya Önder'in haberini alan Yavuz Bingöl, hastaneye koştu
Kırşehir'de 4 katlı binada korkutan yangın
Kırşehir'de 4 katlı binada korkutan yangın
Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında katletti! Uzaklaştırma kararı işe yaramadı
Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında katletti! Uzaklaştırma kararı işe yaramadı