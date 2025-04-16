'Sırrı Süreyya Önder maalesef ağır kriz atlattı'. DEM Parti'li Oluç konuştu

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Sırrı Süreyya Önder'in durumu ile ilgili bilgi verdi.

'Hepimiz tedirgin bir şekilde ameliyatın sonucunu bekliyoruz' derken 'maalesef ağır bir kriz atlattı' şeklinde konuştu.

Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Saruhan Oluç, 'Haberi aldığımızda ileri aşamadaydı, hemen arkadaşlarımız yola çıktı' diye konuşurken Önder'in ameliyatta olduğunu ve dua beklediklerini' ifade etti.

Oluç, Halk TV yayınındaki açıklamasında Sırrı Süreyya Önder'in kontrol altında olduğunu ve yakın bir zamanda doktor kontrolünden geçtiğini de söyledi.

Oluç konuşmasında 'müthiş bir tempo ile çalışılıyordu, sürekli görüşme toplantılar yapıyordu zaman zaman sağlığını aksattığı da oluyordu' dedi.