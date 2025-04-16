Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımdaydı! Doktorlardan açıklama

DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeni ile dün gece saatlerinde İstanbul Şişli'de hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Önder, uzun saatler sonra operasyonun tamamlanması ile yoğun bakıma alındı.

Hastanede açıklama yapan doktorlar, "Ölüm riski son derece yüksek olan bir ameliyattı. Hayati riskini korumakta" ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin saat 12.00'de bir açıklama yapıldı. Başhekim Çavlan Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, Önder'in aort damarı değiştirildiği, büyük bir cerrahi operasyon gerçekleştirildiği, kalbinin sağ tarafında kasılma problemleri olduğu belirtildi. Açıklamada, Önder'in halen yoğun bakımda olduğu ve hayati risklerinin bulunduğu tekrar edildi.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, dün gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı.

Önder ameliyata girdikten sonra 06.30 sıralarında cerrahi müdahalenin bittiği yönünde bilgi gelmişti.

Ameliyathanede müşahede altında olduğu belirtilen Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bir açıklama yaptı.

Sabahın erken saatlerinde konuşan Ayşegül Doğan, "Hepimiz size iyi haberler verebilmek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların size verdiği bilgiler dışında henüz bir bilgi yok bizde. Görüyoruz ki merak ediliyor. Ameliyat bitti mi bitmedi mi, bundan sonraki süreç nasıl olacak. Buna ilişkin merak ve soruları gidermek için buluştuk. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada sürecin uzun bir süreç olduğunu söylemişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi, bize ulaşan bilgiler bu şekilde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin" dedi.

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