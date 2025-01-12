Sırrı Süreyya Önder'den kafalarda soru işareti bırakan açıklama! 'Şehit ve gazi' tanımını TSK için mi, yoksa PKK için mi kullandı?

DEM Parti İmralı heyeti, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 27. dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i ziyaret etti. Yaklaşık bir saat 45 dakika süren ziyaretten sonra açıklama yapan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konması imkansız olan iki şey, yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır" ifadesini kullandı.

Sırrı Süreyya'nın bu ifadeleri 'şehit ve gazi' tanımını TSK için mi, yoksa PKK için mi kullandığı konusunda merak konusu oldu.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin 28 Aralık'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesiyle başlayan trafik bugün Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 27. dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile devam etti.

"HEPSİNİN ACISINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet, saat 13.00’te cezaevine giriş yaptı. Yaklaşık bir saat 45 dakika süren görüşmeden sonra ilk açıklamayı Sırrı Süreyya Önder yaptı. Yüksekdağ ve Güzel’in sürece dair yarın açıklama yapacaklarını belirten Önder, şunları söyledi:

"Figen Başkanımızla görüştük. Sağlıkları ve moralleri iyiydi. Semra vekilimizle de görüştük. Bütün kamuoyuna selamları var. Sürece dair yarın kendi hesabından bir açıklama da yapacak. Ama size iletmemizi istedi ki "sürecin tam olarak yanı başında, onlara ne düşerse, omuzumuza ne düşerse seve seve yerine getirmeye hazır bir şekilde bekliyoruz" dedi. Onun dışında beş sene önce bu cezaevinden tahliye olmuştum. Yine burada konuşmuştuk. 10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Onlara verebileceğimiz en büyük armağan bu çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin toplum olarak boynumuzun borcudur. Bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz. Bu konuda yüreği yanan, birinci derecede sıkıntı çeken, bedel ödeyenler de bizleriz. Hepsinin acısının yüreğimizde hissediyoruz."

"GÜNDEMİMİZDE ÇİFT DİL VE BAYRAK YOK, BARIŞ VAR"

Önder, "Barışa gelince... Barış çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak olduğumuz bir şeydir. Hiçbir dahillerinin olmadığı çatışmalı bir mirası bu ülkenin çocukları hak etmiyor. Sorumluluğumuzun ve vicdanımızın gereği onlara barış içinde bir ülke bırakmak... Çok spekülatif tartışmalar oluyor. Silah kadar zarar veren bir dil bu. Ülke bölünecek, çift dil, çift bayrak falan... Gündemimizde ne böyle bir şey var, ne bunu tartıştık, ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır. Bu konuda fikrini değiştiren ve kuşkusunu gidermek isteyen herkesle görüşmeye, derdimizi anlatmaya, önerilerini, katkılarını, eleştirilerini ve uyarılarını dinlemeye de hazırız. Tek ricamız bu toksik dilin bir kenara bırakılması" ifadesini kullandı.

"GÜVERCİN KASAPLARINA CEVAZ VERMEMEK LAZIM"

Önder, "Bu kadar şeffaf ve açık süreç yürütüyoruz. Ama iki anahtarı var bunun. Birisi ciddiyet, diğeri samimiyet. Herkesten bunu asgari olarak beklemek hakkımız. Bu mesele ne Ahmet Bey'in, ne Pervin Hanım'ın ne de benim derdim. Bu mesele bütün ülkemizin derdi, başta da çocuklar olmak üzere. Hepimizden olumlu katkı bekliyoruz. Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekilde saldırgan dil kullanarak karşı gelebileceğimiz maksimum nokta bu. Samimiyeti halk takdir edecek. Yaklaşık bir haftadır yollardayız. Yolda barışı talep eden, boynumuza sarılan, elinizi çabuk tutmamızı isteyen, zaman zaman uyaran... Bu konuda halkın vicdanı doğruyu işaret ediyor. Ama güvercin kasaplarına cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.

Önder, Kürt partileriyle görüşüp görüşmeyeceklerine dair soruyu, "Evet. Parti planlıyor. Ne söylersek yanlış olabilir. Hiçbir toplumsal kesimi bu paylaşımın dışında bırakmayacağız. Derdimiz barışı kurmak. Yol, vasıta hangisi etkiliyse onu yapacağız" diye yanıtladı.