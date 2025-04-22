Sırrı Süreyya Önder'in ağabeyi anlattı 'Bir grup Ülkücü kan vermeye geldi'

Doktorlar, Önder'in hemodinamik olarak stabil olduğunu ancak nörolojik durumunun endişe verici olduğunu belirtti. Önder'in ağabeyi Ali Fuat Önder ise kardeşine geçmiş olsun ziyaretine gelen farklı kesimlerden insanların yanı sıra, bir grup ülkücü gencin hastaneye gelerek kan vermek istediğini aktardı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu acilen hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde kalpten çıkan ana aort damarının boydan boya yırtıldığı (aort diseksiyonu) tespit edilen Önder, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde 12 saat süren, hayati riskin yüksek olduğu bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından Sırrı Süreyya Önder yoğun bakım ünitesine alındı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sırrı Süreyya Önder hakkında son bilgiler hem tedavi ekibinden hem de ailesinden geldi. Önder'in ağabeyi Ali Fuat Önder, kardeşinin rahatsızlandığı anları ve hastaneye gelen ziyaretçileri anlatırken, tedavi süreciyle ilgili doktorlar da basın mensuplarına detaylı açıklamalar yaptı.

OLAY ANI VE İLK MÜDAHALE

Ali Fuat Önder, kardeşinin rahatsızlandığı anlarda evinde bir gazeteci arkadaşının bulunduğunu ve Sırrı Süreyya Önder'in durumu hissettiğinde ne tepki verdiğini şu sözlerle aktardı:

“Bir gazeteci arkadaşla evdeler. Abim hissediyor. Yanındakine ‘Galiba ben kalp krizi geçiyorum. Doktor çağır. Rehberimde doktor Abidin var’ diyor. Arkadaşı doktoru arıyor, tabii hastaneden de ekip geliyor. Doktor, ekip ile iletişime geçiyor. Ambulans geldiğinde bilinci açık. Ambulansta bilinç gidiyor. Orada kalp duruyor. Geri döndürüyorlar.”

YOĞUN BAKIMDAKİ SON DURUM VE DOKTOR AÇIKLAMALARI

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin dün Florence Nightingale Hastanesi önünde basın mensuplarını bilgilendirdi. Önder'in yoğun bakımda 6. gününde olduğunu ve "hayati tehlikesinin hala çok yüksek riskleriyle birlikte devam ettiğini" belirten Prof. Dr. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hastamız Sayın Sırrı Önder'e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından toraksın açılması işlemi yapılmıştır ve açıldığında ameliyat yerimizde herhangi bir kanamanın olmadığı, herhangi bir enfeksiyonun olmadığı ve cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. Farklı olarak, ameliyatın ilk yapıldığı gün sağ kalbin kasılmadığını ifade etmiştik, sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri hastamızın hemodinamisi stabil, tansiyonu iyi, arter trasesi güzel ve tabii ki tama yakın olmasa da sağ kalp kasılmaya başlamıştır ve belirgin bir fark vardır."

Önder'in cerrahi drenlerinde bir miktar kanama olması üzerine ikinci bir revizyon (düzeltme) işlemi yapıldığını belirten Çiftçi, "cerrahi alanların tamamen temiz olduğunu, sadece göğüs kemiğindeki dikişlerin altında bir miktar kanama gördüklerini ve bunların da cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatıldığını" anlattı. Hastanın şu an "hemodinamisinin stabil ve tansiyonunun iyi olduğunu" vurgulayan Çiftçi, "Ancak ECMO desteği ve inotrop desteği devam etmektedir." dedi.

NÖROLOJİK DURUM ENDİŞE VERİYOR

Prof. Dr. Çiftçi, Sırrı Süreyya Önder'in nörolojik durumuna ilişkin endişelerini dile getirerek, "Hastamızın nörolojik durumuna gelince biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Hastamızın nörolojik değerlendirmeleri hala devam etmekte. Beyin kan akımı iyi durumda ama diğer nörolojik çalışmaları devam etmekte. Bu açıdan hastamız nörolojik olarak baktığımızda bizleri ciddi endişelendiriyor. Hastamızı son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Hepimiz lütfen sabırlı olalım ve hep birlikte çalışmalarımıza devam edelim, hep birlikte bekleyelim." ifadelerini kullandı. ECMO desteğinin 10 ile 40 gün arasında değişebileceğini, bu sürenin hastanın ihtiyacına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Sağbaş ise ameliyat sonrası sürece ilişkin, ilk ameliyatta sağ kalp krizi yaşandığını ve ECMO desteğinin bu nedenle alındığını söyledi. Yapılan son işlemin planlı olduğunu ve bu işlemde sağ kalbin kısmi olarak kasılmaya başladığını görmelerinin "iyi haber" olduğunu belirten Sağbaş, "Kalbin etkilenmesi yavaş yavaş açıldığını gösteriyor, bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında. Ama 'Tamam sağ kalp kasıldı artık ama hani solda da daha önce vardı kasılma, ECMO'yu sonlandıralım.' Hayır, hala daha kalp güçsüz, hala o vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar değil. Onun için biraz daha bekleyeceğiz." dedi.

Sağbaş, hastanın iç organlarının (böbrek, karaciğer) durumunun iyi olduğunu ancak "önümüzde çok uzun yol var" ifadesini kullandı. Kalp açısından kısmi bir iyileşme olduğunu ancak nörolojik durumun belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sağbaş, şunları kaydetti:

"Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Yapabildiğimiz görüntülemelerde de beyninde bir kan akımı gördük. Göz dibi muayenesi yapılıyor ama görüntüleme yapamayınca bunların hepsi bir muamma. Net olarak bir şeyi size söylememiz mümkün değil. Onun için ilk planda şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmayı istiyoruz. Ama ne zaman yaparız, nasıl yaparız onu bilemiyorum."

Aort damarının tekrar yırtılması ya da cerrahi alanda yeni bir kanama riskinin olmadığını belirten Sağbaş, "Baypası da çalışıyor, konan aort grefti de gayet temiz, iyi, problem yok. Cerrahi alanlarda kanama yok, enfeksiyon bulgusu yok, nekroz yok, o yönden bir problem yok." diye konuştu. Hastanın ne zaman sağlığına kavuşacağına dair bir süre vermenin mümkün olmadığını, "önümüzde hala daha uzun bir yol var" ifadesini yineledi.

GENİŞ KESİMDEN ZİYARET VE DESTEK

Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım sürecinde farklı kesimlerden çok sayıda ziyaretçi hastaneye gelerek desteklerini iletiyor. Ağabeyi Ali Fuat Önder, hastaneye olan yoğun ilgiyi "Hastaneye akın var diyebilirim. Sadece yakın çevre değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarımız var." sözleriyle ifade etti.

ÜLKÜCÜ GENÇLERDEN KAN VERME İSTEĞİ

Ali Fuat Önder, ziyaretler sırasında yaşadığı, kendisini oldukça etkileyen bir olayı aktardı. Bir grup ülkücü gencin hastaneye gelerek kardeşine kan vermek istediğini belirten Önder, "Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN YAKININDAN DUYGULANDIRAN ZİYARET

Ali Fuat Önder, yaşadığı bir başka dikkat çekici anıyı da paylaştı. Merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma amirinin de hastaneye gelerek kendisini ziyaret ettiğini aktaran Önder, o anları şöyle anlattı:

"Hastaneye birileri gelip kardeşini görmek istediklerini söyledi. Beni çağırdılar. Yaşlı biriydi. Benimle tokalaştı. Aslen Trabzonlu olduğunu söyledi. Buraya yakın olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyledi. Mamak yıllarında 12 Eylül döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı."

ÜLKENİN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN DESTEK

Ali Fuat Önder, destek ziyaretlerinin sadece İstanbul ve Ankara'dan olmadığını, ülkenin farklı illerinden de insanların geldiğini vurguladı. Özellikle Hakkari'den otobüs kiralayarak gelenler olduğunu söyleyen Önder, "Yine Hakkari’den otobüslere araçlara doluşup gelenler olmuş. Ülkenin dört bir yanından gönül dostları buraya geldi. Bu bize moral veriyor. Kardeşimin sağlık durumu stabil ama sevenlerinin duası ve desteğiyle daha da iyiye gideceğine inanıyorum.” dedi.