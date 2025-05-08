Sırrı Süreyya Önder'İn aracındaki suikast düzeneği iddiasını DEM doğruladı! Resmi mercilere bilgi verilmiş

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 3 Mayıs Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, Önder’in aracına yönelik suikast düzeneği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. DEM Parti, bu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaparken, Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Önder’in rahatsızlanmadan önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaretinde çarpıcı bir bilgi paylaştığını öne sürdü.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, hayatını kaybeden Önder’in aracına yönelik sabotaj iddialarıyla ilgili basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayın 2 Nisan’da gerçekleştiği belirtilerek, Önder’in aracını kullanan otopark görevlisinin lastiklerden gelen sesten şüphelenmesi üzerine aracı servise götürdüğü ifade edildi. Serviste yapılan incelemelerde, sol arka lastiğe demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildi. Parti, “Sırrı Süreyya Önder bu olayı parti kurullarına taşımış, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve elde edilen kanıtlar resmi mercilere iletilmiş, hem partimiz hem de Sayın Önder sürecin yakın takipçisi olmuştur” ifadelerine yer verdi. Olayın hassasiyeti nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadığı vurgulanan açıklamada, yürütülen araştırmaya dair henüz resmi bir sonuç bildirilmediği de belirtildi.

İSMET ÖZÇELİK’İN YAZISI

Öte yandan, Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, “Bir hafta önce Sırrı Süreyya Önder’in aracına konan suikast düzeneği” başlıklı yazısında, Önder’in rahatsızlanmadan saatler önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret ettiğini ve bu ziyarette önemli bir bilgi paylaştığını iddia etti. Özçelik’e göre, Önder, Perinçek ve Ethem Sancak’la yaptığı görüşmede, bir hafta önce aracına suikast düzeneği konulduğunu söyledi ve bu düzeneğin fotoğraflarını gösterdi. Görüşmeye katılan Yıldırım Gençer’in aktardığına dayandırılan iddiada, Önder’in Öcalan’ın kendisine “Amerika ve İsrail sizi öldürebilir” uyarısını da aktardığı belirtildi. Özçelik yazısında, “Ya fark edilmeseydi… Plan amacına ulaşsaydı… Türkiye bugün neyi konuşacaktı? Kimler suçlanacaktı. ‘Terörsüz Türkiye’ye sabotaj girişimi… Kim yapmış olabilir acaba? Fail Öcalan’ın uyarısında gizli” ifadeleriyle olayın ciddiyetine dikkat çekti.