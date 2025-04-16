Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddi: Aort damarı yırtıldı, ameliyata alındı

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde akşam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılan Önder, ameliyata alındı. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Önder'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sırrı Süreyya Önder'in 5 saatlik ağır bir ameliyatın ardından 3 gün uyutulacağı belirtildi.

EVİNDE RAHATSIZLANDI

Beşiktaş’taki evinde rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder, çağırılan ambulansla Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Sırrı Süreyya Önder, acilen ameliyata alındı.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

EŞ BAŞKANLAR İSTANBUL'A GELİYOR

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İstanbul'a gelmek için yola çıktığı öğrenilirken, Pervin Buldan ise hastaneye gelen ilk isim oldu.

Durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Sırrı Süreyya Önder için birçok siyasi ve partili haberi alır almaz İstanbul Florance Nightingale Hastanesi önünde toplanmaya başladı.

Pervin Buldan başta olmak üzere DEM Parti milletvekilleri de hastaneye akın etti.

SAĞLIK DURUMUNU CANLI YAYINDA ANLATMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder katıldığı Haberturk yayınında "Bir ağır hastalık süreci geçirdim, kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde gezdim dolaştım. Çoklu, sıkıntılı bir tablom var" sözleri ile sağlık sorunları olduğunu anlatmıştı.

Sırrı Süreyya Önder "Bu menzilin görünmesi demek ufak ufak... Ölmeyen bir kişi varsa, ikincisi de biz olalım." diye konuşmuştu.