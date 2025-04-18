Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında yeni açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında yeni açıklama!

Aort damarı yırtılması ile kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada durumunun iyiye gittiği belirtilirken, "Hayati tehlikesi devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Aort damarı yırtılması ile kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada durumunun iyiye gittiği belirtildi. Yapılan açıklamada "Önder'in genel durumu aynı, hala yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde aort damarı yırtılması ve kalp krizi neticesinde Şişli'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. 12 saatlik ameliyatın ardından Önder'in yoğun bakım ünitesinde 5 gün boyunca uyutulacağı açıklanmıştı.

Önder için hastane yönetiminin yaptığı son açıklamada "Önder'in genel durumu aynı, hala yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor" ifadeler yer aldı.

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