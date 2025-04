Sırrı Süreyya Önder’in durumuna ilişkin yeni açıklama! (25 Nisan 2025)

15 Nisan’da aort damarının yırtılması sonucu Şişli’de bulunan bir hastaneye kaldırılan DEM Parti, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saati aşkın bir ameliyat sonrası hastanenin yoğun bakımına alınmıştı. Önder’in tedavisi devam ediyor. Hala uyanamayan Önder’in hayati tehlikesi bulunuyor. Önder’in doktoru Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Mezopotamya Haber Ajansı’na konuştu.

"GÜNLERDİR KALBİ DİNLENDİRİYORUZ"

Sağbaş, günlerdir kalbi dinlendirdiklerinin altını çizerken, “ECMO desteğinden çıktık. Kasık damarından atar damar toplar damarla kalp akciğer makinesine geçtik. Bir nevi kalp akciğer makinesi gibi. Yani vücuttaki kan dolaşımı sağlıyor. Bu hem akciğerin hem de kalbin yerini tutabiliyor. Dolayısıyla o sırada kalp dinleniyor. Günlerdir kalbi dinlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"YIRTIKTAN DOLAYI BEYİN KANLANMAMIŞ DA OLABİLİR"

“Kalp masajı yapılırken yırtıktan dolayı beyin kanlanmamış da olabilir, net bir şey bilmiyoruz” diyen Sağbaş, “Bu yırtığın aynı zamanda sağ şah damarına doğru ilerlediğini de gördük. Yani kalp masajı yapılırken bu yırtıktan dolayı beyin kanlanmamış da olabilir. Ancak net bir şey bilmiyoruz. Böyle de bir belirsizlik de var” dedi.

"GÜNLERDİR UYUTUCU BİR ŞEY ALMIYOR AMA UYANMIYOR"

Uyutucu almadığı halde uyanmadığını hatta gözünü açmadığını söyleyen Sağbaş, “Orada yoğun bir beyin ödemi var. Nörologlar ödemin açılması gerektiğini söylüyor. Ancak bizler de o zaman net konuşabiliriz. O belirsizliğini hala koruyor. Şu an uyutucu hiçbir ilaç almıyor. Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsüstasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor” şeklinde konuştu.