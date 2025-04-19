Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran paylaşım

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Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran paylaşım

Yoğun bakımda tedavisi süren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Aort yırtılması nedeniyle geçirdiği 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak, "Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim. Uyan." ifadelerini kullandı.

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Önder’in kızı Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağaçların, kuşların da vekilisin ya babam kuşlar peşimizde. Hastanenin tepesinde dönüp duruyorlar. Oturduğum masanın şemsiyesine kumrular yuva yaptı, ben sana Neşet Ertaş’tan Allı Turnam dinletiyorum. 19 yaşında Mamak’ta yatarken babaanneme bir mektup göndermiştin, peçeteden kuşlar yapıp “Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle kaymak söyle bal söyle.” diye yazmıştın mektubuna. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim. Uyan." dedi.

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