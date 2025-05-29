Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu

DEM Parti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak yeni ismi belirledi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, DEM Parti'nin Meclis Başkanvekilinin kim olacağı merak konusuydu.

Gazeteci Hilal Köylü, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismin netleştiğini; bu ismin Van milletvekili Pervin Buldan olduğunu duyurmuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismin netleştiği; bu ismin Van milletvekili Pervin Buldan olduğu söylenmişti. Ancak DEM Parti yaptığı son açıklama ile başkanvekilinin henüz belirlemediğini bildirdi.

DEM Parti açıklamasında, "Meclis Başkanvekilimizin belirlendiğine ilişkin haberler yayınlanmıştır. Yetkili kurullarımızın bu konuda verdiği bir karar yoktur. Bu konu 2 Haziran’da milletvekillerimizin yapacağı toplantıda netleşecektir" denildi.

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