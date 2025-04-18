Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili flaş gelişme

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle kalp krizi geçirdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Şişli Florence Nightingale Hastanesi bu sabah gerçekleştirdiği açıklamada Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığı ifade edilerek, "Yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam ediyor" denildi.

"DURUMU STABİL"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Kötü haber yok, durumu stabil. Süreç şimdi öngörüldüğü şekilde gidiyor. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışıyor, bizi birleştirmeye devam ediyor.

Farklı siyasi görüşlerden insanlar burada birleştiler. Bu gücün Sırrı Süreyya Önder'i kaldıracağına inanıyoruz.

Yapılması gereken her şey büyük bir hassasiyetle yapılıyor. Emin ellerde.

Bugün itibarıyla il örgütümüz ve ilçe örgütlerimiz ziyaretleri ağırlamaya başladı. Sonuç olarak bir hastane ortamındayız. Tüm hastane ekibine teşekkür ederiz ama insanlar buraya sağlık hizmeti için geliyorlar. Sağlık hizmetine erişimi engellememek için bu yükü paylaşmak istedik" ifadelerini kullandı.