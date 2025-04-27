Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! (27.04.2025)

Sezgin Tanrıkulu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve İstanbul Milletvekili Önder'i ziyaret etti.

"MAALESEF DURUMU STABİL VE KRİTİK"

Tanrıkulu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'le birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ettik. Maalesef durumu stabil ve kritik.

Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in, sabırla direnip tekrar sağlığına kavuşmasını umutla beklemeye devam edeceğiz."