Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Önder’in durumunun ağır olduğu ifade edilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaşam mücadelesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti.

"ÖNDER MÜCADELE EDİYOR, DİRENİYOR"

Hastanın önünde açıklamalarda bulunan Bakırhan, Önder'in mücadele ettiğini, direndiğini belirtti. Bakırhan için kimsenin tereddüt etmemesi gerektiğini belirten Bakırhan, "Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birisindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Tereddüde yer yok" ifadelerini kullandı.

Hastane önünde sözlerine “Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş olmak üzere, tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Bakırhan, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“SIRRI SÜREYYA ÖNDER MÜCADELE EDİYOR, DİRENİYOR”

Mücadele ediyor, direniyor. Bu mücadele ve direnişin de sağlıklı, sağlıklı bir şekilde bize kavuşmasıyla olabileceğini umuyoruz, bekliyoruz. Bu, bu günler çok tarihi günlerdi. Siz de hep beraber izlediniz. Türkiye halkları hep beraber buradaydı.

“EN ÇOK BARIŞ MÜCADELESİNDEN DOLAYI DAYANIŞTILAR”

Evet, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu da merak ettiler ama en çok onun barış mücadelesinden dolayı, demokrasi mücadelesinden dolayı, onurlu mücadelesinden dolayı dayanıştılar. Umarım bu Sırrı Süreyya Önder'e yapılan dayanışma, sahip çıkma önümüzdeki günlerde Sırrı Süreyya Önder'in uğruna sağlığını dahi verdiği barış mücadelesine de sahip çıkarak devam eder.

“KİMSENİN TEREDDÜDÜ OLMASIN”

Kimsenin tereddüttü olmasın. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birindeyiz. En iyi hekimlerinin yaptığı operasyonla karşı karşıyayız. Çok iyi hekimlerle Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşacağını umuyoruz.