Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sevenleri hastaneye akın etti! Giriş çıkışlar kapatıldı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sevenleri hastaneye akın etti! Giriş çıkışlar kapatıldı...

Sırrı Süreyya Önder 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in vefatının ardından sevenleri hastaneye akın etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

62 yaşında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sevenleri Şişli'de bulunan hastaneye akın etti.

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Yoğun kalabalık nedeniyle hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Siyasiler ve sanatçı dostları içeri alınırken, dışarıda kalabalık artmaya devam ediyor.

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