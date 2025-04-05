Sırt ağrısı hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Sırt ağrısı, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir şikayet olsa da, bazen ciddi sağlık sorunlarının ilk işareti olabiliyor.

Ortopedi, nöroloji ve iç hastalıkları uzmanları, bu ağrının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, sırt ağrısının kalp hastalıklarından kansere kadar geniş bir yelpazede hastalıklarla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

İşte sırt ağrısının altında yatan olası tehlikeler ve uzmanların hayat kurtaran uyarıları...

Hareketsizlik, yanlış duruş ya da stres gibi nedenlerle sıkça suçlanan sırt ağrısı, çoğu zaman geçici bir rahatsızlık olarak görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kronik sırt ağrısının dünya genelinde 600 milyondan fazla insanı etkilediğini ve bu durumun bazen ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabileceğini bildirdi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten ortopedi uzmanı Dr. Edward Laskowski, sırt ağrısının dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

1. Kalp Hastalıkları: Sessiz Bir Uyarı

Sırt ağrısı, bazen kalp krizi ya da aort anevrizması gibi hayati durumların belirtisi olabiliyor.

Dr. Edward Laskowski, “Üst sırt ağrısı, özellikle göğüs ağrısıyla birleştiğinde, kardiyovasküler bir soruna işaret edebilir” dedi.

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Journal of the American Heart Association’da yayımlanan bir araştırma, kalp krizi geçiren hastaların %20’sinin krizden önce sırt ağrısı yaşadığını ortaya koydu.

2. Omurga Sorunları: Disk Kayması ve Tümörler

Sırt ağrısının en yaygın nedenlerinden biri omurga kaynaklı problemler. Disk kayması, kireçlenme ya da nadir de olsa omurga tümörleri, bu ağrıyı tetikleyebiliyor.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Prof. Dr. Irene Tracey, “Sürekli ve şiddetli sırt ağrısı, omurga tümörlerinin erken belirtisi olabilir” dedi.

Spine dergisinde yayımlanan bir çalışma, sırt ağrısı şikayetiyle doktora başvuranların %5’inde ciddi omurga patolojileri tespit edildiğini gösterdi.

3. İç Organ Hastalıkları: Böbrekten Pankreasa

Sırt ağrısı, bazen iç organlardaki sorunların yansıması olarak ortaya çıktı. Böbrek taşları, safra kesesi iltihabı ve pankreas kanseri gibi durumlar, sırt bölgesinde ağrıya neden olabiliyor.

Dr. Laskowski, “Alt sırt ağrısı, böbrek enfeksiyonu ya da taşlarının klasik bir işareti” derken, The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, pankreas kanseri hastalarının %30’unun ilk semptom olarak sırt ağrısı bildirdiğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN TAVSİYELER

Uzmanlar, sırt ağrısının ciddiyetini anlamak için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Tracey, “Ağrının süresi, şiddeti ve eşlik eden belirtiler, teşhis için yol gösterici” derken, Dr. Laskowski, “2 haftadan uzun süren ya da ani başlayan sırt ağrıları mutlaka değerlendirilmeli” dedi.

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Türkiye’de Prof. Dr. Çeliker, “Erken teşhis, hem tedaviyi kolaylaştırır hem de komplikasyonları önler. Ağrıyı ‘geçer’ diyerek ihmal etmeyin” çağrısında bulundu.