Sırt ve bel ağrısı bakın neyin habercisi çıktı! Uzmanlardan kritik uyarılar

Şiddetli sırt veya bel ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkileyen yaygın bir şikayet olsa da, uzmanlar bu ağrıların ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti. Özellikle uzun süren ve hareketle artan ağrılar, omurga kırığı gibi ciddi bir durumun belirtisi olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu tür ağrıların ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Erken teşhis ve doğru tedavi, hem yaşam kalitesini artırıyor hem de kalıcı hasarların önüne geçti.

Omurga kırıklarının en sık belirtisi şiddetli sırt veya bel ağrısıdır. Ancak bu ağrılara bacaklarda uyuşma, kuvvet kaybı, idrar kontrol problemleri, boy kısalması ve kamburlaşma gibi belirtiler eşlik ediyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, sırt ve bel ağrılarının altında yatan nedenlerin çeşitliliğine dikkat çekti.

Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi (AAOS) tarafından yayınlanan bir makalede, omurga kırıklarının özellikle osteoporoz hastalarında sıkça görüldüğü belirtildi.

Osteoporoz, kemik yoğunluğunun azalmasıyla kemikleri kırılgan hale getiriyor ve özellikle 65 yaş üstü bireylerde basit bir düşme bile omurga kırığına neden olabildi.

Araştırmalar, omurga kırıklarının %30’unun asemptomatik olduğunu, yani belirti göstermeden ilerleyebileceğini ortaya koydu. Bu nedenle, şiddetli ve ısrarcı ağrılar erken teşhis için kritik bir uyarı olarak değerlendirildi.

Uluslararası Omurga Derneği (Spine Society) üyesi Dr. John Heller, omurga kırıklarının yalnızca fiziksel travmalarla sınırlı olmadığını vurguladı. Heller, “Metastatik kanserler, tüberküloz veya omurga enfeksiyonları gibi patolojik süreçler de kırıklara yol açabilir. Özellikle gece artan ağrılar veya kilo kaybı, ateş gibi sistemik belirtilerle birlikte görülen sırt ağrıları, ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir” dedi. Heller, bu tür vakalarda hastaların bir an önce nörolog veya ortopedi uzmanına başvurmasını önerdi.

OMURGA KIRIĞI BELİRTİLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Omurga kırıkları, omurganın yapısal bütünlüğünü sağlayan kemik dokunun travma, osteoporoz veya kanser gibi nedenlerle hasar görmesiyle ortaya çıktı.

Nöroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Munther Sabarini, omurga kırıklarının teşhisinde hasta-hekim görüşmesinin kritik olduğunu vurgulayarak, “Hastalar genellikle ani başlayan sırt ağrılarından şikayet eder. Ancak duyu bozuklukları, karıncalanma veya felç gibi belirtiler, omurilik hasarına işaret edebilir. Bu durumda röntgen, BT veya MR gibi görüntüleme yöntemleriyle kesin tanı konulmalı” dedi. Sabarini, riskli sporlarla uğraşanların uygun koruyucu ekipman kullanmasının kırık riskini azaltabileceğini ekledi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ÖNERİLER

Omurga kırıklarının tedavisi, kırığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişiyor. Stabil kırıklar genellikle korse ve istirahat gibi konservatif yöntemlerle tedavi edilirken, instabil kırıklar veya omurilik hasarı durumunda cerrahi müdahale gerekebiliyor.

Dr. Heller, minimal invaziv tekniklerin, özellikle osteoporotik kırıklar için etkili olduğunu belirtti. Kifoplasti gibi yöntemler, çökmüş omurları stabilize ederek ağrıyı azaltıyor ve omurganın şeklini düzeltti. Fizyoterapistler, sırt kaslarını güçlendirmek için özel egzersiz programları önerdi.

Örneğin, kapı çerçevesinde esneme hareketleri veya kürek kemiklerini çalıştırma egzersizleri, sırt ağrısını hafifletmede etkili olabiliyor. Ayrıca, yoga ve masaj terapisi gibi alternatif yöntemler, uzman kontrolünde uygulandığında destekleyici bir rol oynuyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemlerin altta yatan ciddi bir sorun varsa yalnızca geçici rahatlama sağlayabileceğini vurguladı.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN ROLÜ

ABD’li nörobilimci Dr. Candace B. Pert’ün çalışmaları, sırt ağrılarının yalnızca fiziksel değil, psikolojik nedenlere de bağlı olabileceğini gösterdi. Pert, stres, anksiyete ve bastırılmış duyguların psikosomatik ağrılara yol açabileceğini belirtti. Özellikle fibromiyalji gibi hastalıklarda, duygusal durumun ağrı üzerindeki etkisi göz ardı edilmemeli. Bu nedenle, kronik sırt ağrısı yaşayan hastaların psikolojik değerlendirmeden de geçmesi önerildi.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN UYARI

Uzmanlar, 2-4 haftadan uzun süren sırt veya bel ağrılarının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Özellikle yorgunluk, kilo kaybı, ateş veya gece artan ağrılar gibi belirtiler, omurga metastazları, tüberküloz veya akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Dr. Kaya, “Ağrı, vücudun bir uyarı sinyalidir. Hafife almak, ciddi komplikasyonlara yol açabilir” diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Sırt veya bel ağrısı yaşayanların, bir aile hekimi, ortopedi uzmanı, nörolog veya ağrı uzmanına başvurarak detaylı bir değerlendirme yaptırması önerildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu ağrıların yalnızca bir rahatsızlık değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık sorununun göstergesi olabileceğini açıkça ortaya koydu.