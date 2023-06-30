Sırt ve boyun uyurkenneden ağrır

Editör: Ali Öncü

Kaç kez boyun veya sırt ağrısıyla uyandınız? Ağrı geceleri bile uykunuzu bölüyor olabilir mi? Sırt ve boyun ağrısının neyle ilgili olduğunu anlamaya mı çalışıyorsunuz? Boyun ve sırt ağrıları, insanların en sık yaşadığı ağrı şekillerinden biridir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de uyku pozisyonunuzdur.

Çoğumuz nasıl uyuduğumuz hakkında iki kere düşünmeyiz; sadece yatağa gireriz ve rahat bir pozisyon buluruz. Bununla birlikte, yan, sırt veya karın üstü uyumak, tüm pozisyonlar sağlığınızı büyük ölçüde etkiler. Sadece bu değil, uyku pozisyonunuz da horlama, asit reflüsü, mide ekşimesi, uyku apnesi ve hatta kırışıklıklarda kilit rol oynar.

Boynunuza, omzunuza, kalçalarınıza ve belinizin alt kısmına ekstra baskı uygulayan bazı uyku pozisyonları vardır ve bunların tümü sırt ve boyun ağrısına neden olabilir. İşte, sırt ve boyun ağrınızı kötüleştirebilecek uyku pozisyonları;

CENİN POZİSYONUNDA YATMAK

Bu, yan yatanların sevdiği bir uyku pozisyonudur ancak, sırt ve boyun ağrısı çekenler bu pozisyondan kaçınmalıdır. Yan yatıp dizlerinizi göğsünüze getirdiğinizde cenin pozisyonunda uyuyorsunuz. Cenin pozisyonunda uyumak, uyurken sırtınızı ve boynunuzu kavisli bir pozisyona getirebilir. Ayrıca uyku sırasında kasların gerilmesine neden olur. Hala bu pozisyonda uyuyorsanız, başınızı bu pozisyonda desteklemek için elinizi yastığın altına katlayın.

KOLUNUZ BAŞINIZIN ALTINDA UYUMAK

Yatakta uzanmak için rahat bir yol olabilir, ancak kolunuzu başınızın altına koymak dinlenmenin en iyi yolu değildir. Bu, kolu aralayan sinirlere baskı yaparak ölü balık kolu olarak da bilinen uyuşma ve karıncalanmaya neden olabilir. Bununla birlikte, alt kolunuz yastığınızın altında veya üstteki bacağınızı uzatarak uyumak, doğrudan omuz ve boyun ağrısına neden olabilir.

MİDE ÜSTÜNDE YATMAK

Karnınızın üzerine yatma alışkanlığınız varsa, bunu hemen bırakın. Bu pozisyon sırt ve boyun için zedeleyici olabilir. Sırt ağrısını artırabilir ve boynu bükebilir. Ancak karın üstü uyumak istiyorsanız, sırt ağrısından kurtulmak için alt karın veya pelvisin altına bir yastık yerleştirmeniz yeterlidir.

SIRT VE BOYUN İÇİN İDEAL YATIŞ POZİSYONLARI

DİK UYUYUN

Dik uyumak ne doğal olarak sağlıklı ne de sağlıksızdır. Rahatça dinlenebildiğiniz ve yeterince uyuyabildiğiniz sürece dik pozisyon en iyi seçenek olabilir. Dik veya yatar pozisyonda uyumak, kişinin sırt ve boyun ağrısını hafifletmesine izin verecektir. Birçok insan, dik pozisyonda veya yatar pozisyonda uyuyarak hem boyun hem de sırt ağrısı için rahatlama bulur. Ayrıca, bu pozisyon sırt ağrısı için hamile kadınlar arasında yaygındır.

YAN YATIN

Bacaklarınız hafifçe bükülü, kollarınız uzanmış ve kafanız hafifçe merkezden uzakta olacak şekilde yan yatarak uyuyabilirsiniz. Bu uyku pozisyonu sırt ağrısıyla mücadelede faydalı olabilir. Boynun doğal kıvrımını korumanız gerektiğinden başınızı desteklemek için kalın bir yastık kullanın. Sadece bu değil, bu uyku duruşu da horlamayı önleyebilir. Sırt ve boyun ağrılarını önlemek için birkaç saatte bir taraf değiştirmeyi deneyin.

SIRTÜSTÜ YATIN

Sırt ve boyun ağrısı çekiyorsanız ve bunları yönetmek istiyorsanız, sırtüstü yatmalısınız. Bu, omurganın ağırlığını eşit olarak dağıtacaktır ve bu nedenle sırt düz kaldığı için omurga sağlığınız için en iyi pozisyon olarak kabul edilir. Bu, disk üzerindeki baskıyı azaltacak, böylece boyun ve sırt ağrısını önleyecektir. Ayrıca bu pozisyon asit reflüsünü azaltır ve yüzdeki kırışıklıkları en aza indirir. Ayrıca, omurganın doğal kıvrımını korumak için dizlerin altına yastık koyabilirsiniz.