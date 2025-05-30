Sırtı yanan bebek sakat kalma riski ile karşı karşıya! Yine Yenidoğan skandalı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırtı yanan bebek sakat kalma riski ile karşı karşıya! Yine Yenidoğan skandalı...

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki özel bir hastanede yaşanan olay, “Bu kadarına pes” dedirtti. İddiaya göre, sağlıklı bebek gerekçesiz yoğun bakıma alındı ve sırtında yanık oluştu. Hasar gizlendi, aile savcılığa başvurdu. İşte detaylar...

KEMAL ÖZGÜLER / BALIKESİR / YENİÇAĞ

Annenin verdiği bilgilere göre, genel durumu iyi olan bebek, henüz annesinin göğsüne bile verilmeden ve aileye bilgi verilmeden yoğun bakıma alındı. Ardından entübe edilen bebekle ilgili süreç boyunca aileye neredeyse hiçbir tıbbi bilgilendirme yapılmadı.

zxcd.jpgYANIK GİZLENDİ, AMA KREM REÇETESİ UNUTULMADI!

Skandaldaki en çarpıcı detaylardan biri: Bebeğin kuvözde oluşan sırt yanığı, ne epikriz raporlarına ne de hasta dosyasına işlendi. Ancak hastanenin ilaç kullanım kayıtlarında yanık tedavisinde kullanılan kremler yer aldı. Hasar gizlenmeye çalışıldı ama belgeler gerçeği ortaya koydu.

ftjh.jpgDEVLET HASTANESİ GERÇEĞİ TESCİLLEDİ

Bebek daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada hazırlanan ilk doktor raporunda, sırt ve omuz bölgesinde yanık olduğu açıkça belirtildi. Özel hastanenin görmezden geldiği fiziksel hasar, kamu hastanesinin belgelerinde kayıt altına alındı.

AİLE TEPKİLİ: “BEBEĞİMİZ ÜZERİNDEN KAZANÇ SAĞLADILAR”

Aile, olayın sadece bir ihmal değil, sistematik bir sömürü olduğuna inandığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Sağlıklı doğan bebek keyfi biçimde yoğun bakıma alındı, ağır tedavilere maruz bırakıldı, sırtı yandı ve bu hasar hastane tarafından gizlenmeye çalışıldı” ifadeleri yer aldı.

SORU ŞU: BU KAÇINCI BEBEK?

SGK’dan yüksek fatura elde etmek için yeni doğan bebeklerin gereksiz yere yoğun bakıma alındığına yönelik iddialar korkutucu boyutlara ulaştı.

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