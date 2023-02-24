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Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler birbirini suçladı

Zonguldak'ta 4 çocuk babası Mustafa Kurt'un (43) sırtından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Güray Ç. (45) ile Sevilay K. (38), birbirini suçladı. Sevilay K., ifadesinde Kurt'un kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını öne sürdü.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 19:22
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Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler birbirini suçladı

Sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü; şüpheliler birbirini suçladı
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DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli Mustafa Kurt, iddiaya göre, aynı kurumda çalışan ve TTK'a ait müstakil lojmanda kalan sevgilisi Sevilay K.'nin yanına gitti.

Kurt, burada sevgilisi ve arkadaşı Güray Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Kurt, sırtından bıçaklandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti.

Polis, Sevilay K. ve Güray Ç.'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, birbirini suçladı.

İfadesinde Sevilay K., Kurt'un kendisini öpmeye çalışarak, cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia etti.

TUTUKLANDILAR 



Zonguldak’ta Mustafa Kurt’un sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sevilay Kral ve Güray Çalmak ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Tutuklanan iki zanlının ifadelerinde birbirlerini suçladıkları; Sevilay Kral'ın olay esnasında alkollü olduğu öğrenildi.

Cinayeti Kral'ın alkolün etkisiyle mi, yoksa Çalmak'ın kıskançlık nedeniyle mi işlediği soruşturma sonunda ortaya çıkacak.

Ayrıca Sevilay Kral'ın ilerleyen aylarda Güray Çalmak ile evlilik planladığı, Mustafa Kurt ile de ilişki yaşadığı öğrenildi. 

 

 

 

 

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