Sırtından bıçaklandı: Polis 6 kişiyi gözaltına aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişi veya kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.H., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ö.H.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen M.T.Ç. (18), Y.C. (18), Ş.H. (19), M.E.A. (18), B.G. (19) ve S.D.'yi (17) gözaltına aldı. Bu arada Ö.H.'nin bıçaklandıktan sonra vatandaşların yardım ettiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sırtından bıçaklandı: Polis 6 kişiyi gözaltına aldı

Sırtından bıçaklandı: Polis 6 kişiyi gözaltına aldı

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