YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da bir kişi sokak ortasında sırtından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı Ömer I. (24), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.K. (16) ile Ömer I. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle M.E.K., yanında bulundurduğu bıçakla Ömer I.’yi sırtından yaralayarak kaçtı.

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.