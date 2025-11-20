Diyarbakır - Dicle Vadisi’nde sis manzaraları

DİYARBAKIR’da, Dicle Vadisi'nde etkili olan sis, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Hevsel Bahçeleri kısmen sis tabakası altında kalırken, On Gözlü köprü ise tamamıyla kayboldu.

Sabah saatlerinde Dicle Vadisi'nde oluşan sis tabakası, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri, türkülere konu olan Kırklar Dağı ve tarihi On Gözlü Köprü ile güzel görüntüler oluşturdu. Tarihi Hevsel Bahçeleri, kısmen sis tabakası altında kaldı. On Gözlü Köprü, sisten görünmez oldu. Gazi Köşkü ile Kırklar Dağı’nın bir kısmı görünürken, sonbahar güzelliğini gözler önüne seren ağaçların yaprakları da güzel manzaralar oluşturdu.