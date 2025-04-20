Sis nedeni ile geçişlere kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı geçişlere açıldı

Kaynak: AA
Sis nedeni ile geçişlere kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı geçişlere açıldı

Yoğun sis sonrası gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, hava değişimi sonrası yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişleri, çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Öte yandan "Çanakkale Saucony Troya Yarı Maratonu" dolayısıyla geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferler de yeniden başladı.

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