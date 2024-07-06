Şişecam hakkında flaş gelişme

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (ŞİŞECAM) ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’nin (ÇEVRE SİSTEMLERİ) (Her ikisi birden Şişecam Ekonomik Bütünlüğü olarak da anılacaktır) cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak Rekabet Kurulunun (Kurul) 2021 yılında yaptığı önaraştırma kapsamında Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunulmuş ve sunulan taahhütler Kurul tarafından 21.10.2021 tarihli ve 21- 51/712-354 sayılı kararla bağlayıcı hale getirilmiştir. Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak Kurulun 11.01.2024 tarihli ve 24-03/33-M sayılı kararıyla inceleme yapılmış, anılan inceleme neticesinde Kurul, elde edilen bulguları ciddi bularak ŞİŞECAM ve ÇEVRE SİSTEMLERİ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca soruşturma açılmasına, 04.06.2024 tarih ve 24-24/593-M sayı ile karar vermiştir.

Ayrıca, anılan inceleme kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular çerçevesinde ÇEVRE SİSTEMLERİ ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (KARACALAR) cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüsler hakkında aynı Kanun’un 40. maddesi uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına 04.06.2024 tarih ve 24-24/592-M sayı ile karar verilmiştir."