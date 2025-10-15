İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın gözaltına alındığı belirtildi.

ESKİ ŞİŞECAM YÖNETİM KURULU BAŞKANINA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in belirttiğine göre, Şişecam Yönetim Kurulu eski başkanı Kırman yurt dışı çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.

Şişe Cam markası, Vikipedia’dan alınan bilgiye göre, dünya cam üretiminde 5. Avrupa'da ise 1. Sırada. Öte yandan firma, Türkiye İş Bankası’nın en büyük iştirakleri arasında yer alıyor.