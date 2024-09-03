Şişede durduğu gibi durmadı. Alkollü sürücü ölümden döndü

İstanbul’un Pendik ilçesinde, Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu ileri sürülen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Saat 03.30 sıralarında gerçekleşen kazada, 27 yaşındaki C.E. idaresindeki 34 KHM 125 plakalı araç, şiddetli çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından C.E., aracın içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan C.E.’yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yolu kontrollü şekilde trafiğe açarken, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.