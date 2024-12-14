Sisi, ABD'li yetkililerle görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumartesi günü ABD'li yetkililerle başkent Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesi sağlama çabaları ve rehinelerin serbest bırakılmasına dair bir anlaşma üzerinde duruldu. Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Brett McGurk de katıldı.

Görüşmelerin odak noktalarından biri, Gazze’deki insani kriz ve ateşkesin sağlanmasıydı. Sisi'nin ofisinden yapılan açıklamada, bu çabaların bölgedeki gerilimi hafifletme amacı taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, Gazze'deki son durum ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için bir çözüm bulunması gerektiği belirtildi.

Sisi, görüşmede, Mısır’ın Gazze'deki insani yardımların ulaşması için gösterdiği çabaların önemine dikkat çekti. Ayrıca, Mısır'ın bölgedeki barış sürecine katkı sağlama kararlılığını yineledi.

ABD'li yetkililer, Mısır'ın bu süreçteki kritik rolünü takdir etti ve bölgede istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Görüşmede, Filistinli gruplar ve İsrail arasındaki gerilimin azaltılması için izlenecek yol haritası üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu temas, bölgedeki barış sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Hem ABD hem de Mısır, bu tür diplomatik çabaların, Gazze'deki gerilimi hafifletme ve daha kalıcı bir çözüm sağlama adına kritik olduğuna inanıyor.