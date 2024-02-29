Sisi ile Biden "Gazze'de ateşkes çabalarını" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'deki durumu yatıştırmak, ateşkese ulaşmak, esir takası ve insani yardımların ulaşmasını sağlamak için ortak çabaları ele aldı.

İki lider, bölgedeki çatışmaların yayılmasının önlenmesi gerektiğine vurgu yaparken, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladılar.

Sisi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemine dikkat çekerken, İsrail'in sivil halkı hedef alan saldırılarını kınadı ve bu tür saldırıların artmasının bölge için tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Biden ise Mısır'ın Gazze'deki ateşkes ve insani yardım çabalarını takdir ettiğini belirtti.