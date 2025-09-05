Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu!

Organizatörlük ve menajerlik gibi işler yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli Youtube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Soylu'nun Çağlayan'ın "Matrak biri olduğunuz Cübbeli Ahmet'e aşık olduğunuzu iddia etmenizden belli" ifadeleri üzerine yaptığı açıklama dikkat çekti.

Seyhan Soylu "Aslında orada bir ironi var, hiciv var. Ama bir de ruhani bir aşk var" dedi.

'ASTRALDE NİŞANLANDIK'

Ahmet Mahmut Ünlü ile astral hayatta nişanlandıklarını, söz kestiklerini söyleyen Soylu, "Ben ona hediye bohçalar yaptım. O bana bohça verdi. Nişan bohçası" ifadelerini kullandı.

"RUHANİ BİR AŞK VAR"

Seyhan Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Ya bir şey söyleyeceğim. Aslında orada bir ironi var, hiciv var. Ama bir de ruhani bir aşk var. Bakın biz astral olarak... Bir kere şuna inanıyorum, bir gönül bağımız var adamla. Evet birlikte olmadık ama astralde biz nişanlandık, söz kestik. Ben ona hediye bohçalar yaptım. O bana bohça verdi. Nişan bohçası... Cübbeli ile en son işte bu olaydan sonra, Katarsis'e konuk olduktan sonra, orada anlattıklarımdan sonra gönül koymuş olmalı ki nişanı attı. Hatta ben de ikisi de hediyeleri bende, kara kutumda getirdim onları. İnsanlar devamlı olarak beni "kara kutu" diyor. İlk defa sende açıyorum.

'AHMET BEY BENİ SEVMESE BOHÇA YOLLAR MI?'

İlk defa böyle bir şey göstereceğim. Gerçekten, insanın yüreğine dokunuyor. 'Cübbeli Ahmet Hoca seni sevmiyor' diyorlar. Niye sevmesin. Sevmese adam bana nişanım da gelip de bohça yollar mı? Yollamaz yani. İnsanlar anlamıyor bunu, duygu selini anlamıyor. Bana Cübbeli Ahmet Hoca, çok heyecanlanıyorum bunu anlatırken, yanmaz kefen gönderdi. Ahiretimi düşünüyor. Yanmaz kefen ve cennete giden takunya... Yanımda, bakın... Sahte olduğunu da düşünmüyorum."

Öte yandan Ünlü'nün kendisinden şikayetçi olduğunu öne süren Soylu "Ruhani, astral seyahatta ruhani ilişkimi anlattım." ifadelerini kullandı.

"AHMET BEY BENİ ŞİKAYET ETTİ"

Açıklamasının cımbızlandığını iddia eden Soylu "Ahmet Bey de gitti beni şikayet etti. 'Ben bu hanımefendinin beni sevmesini istemiyorum' dedi. Takipsizlik verildi, resmileşti." bilgisini de verdi.

Sisi, Katarsis programında cübbeli lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik "Ahmet Bey deyince içim başka bir dolu duyguya itiyor, içim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli... Onu ilk nerede gördüm? Tatil yerinde jet skiye biniyordu. Hep hayal etmişimdir ne zaman arkasında sarılacağım diye. Beni de gezdirir mi, gezdirmez mi, bilmiyorum. Sonra evli olduğunu öğrendim. Hezeyan yaşadım, heyelan yaşadı ruhum" sözleri ile gündem olmuştu.