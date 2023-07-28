Sisi Putin’i kendi sarayında ayakta bekletti. Canı sıkılan Putin bakın ne yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Putin ile Rusya-Afrika Zirvesi öncesinde St. Petersburg'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

St. Petersburg'da yapılan görüşmede Sisi'nin Putin'i beklettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken, beklemekten sıkıldığı anlaşılan Putin’in masada duran not kağıtlarına göz attığı görüldü.

AFRİKA’NIN EKONOMİK KALKINMASI İÇİN MÜZAKERELER YAPILACAK

Öte yandan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Konstantin Sarayı'nda bir araya gelen Putin, yaptığı konuşmada, Afrika'nın ekonomik kalkınması için müzakereler yapacaklarını vurguladı. Mısır ile Rusya arasındaki ilişkilerin özel bir karakter ve statü kazandığını belirterek, özellikle enerji sektöründe büyük projelerin olduğuna dikkat çekti. Mısır'daki nükleer santral inşasının ilerlediğini ve ticaret hacminin önemli ölçüde arttığını ifade etti. Ticaret hacminin üçte birinin Mısır ile olduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirterek, El-Dabaa Nükleer Santral Projesi ve Rus sanayi bölgesi oluşturulması gibi projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca, başka projelerin de detaylı olarak görüşüleceğini vurguladı.

Rus lider Putin, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile de görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticaret hacminde bir düşüş olduğunu ancak gidişatın olumlu olduğunu söyledi. Rusya ve Etiyopya'nın birçok küresel sorunun çözümünde ortak bir pozisyonu paylaştığını ve siyasi diyaloğun düzenli bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Rusya ile Etiyopya'nın yakın kültürel, diplomasi ve siyasi bağlara sahip olduğunu ifade ederek, ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığı bu ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

PUTİN DE ERDOĞAN'I BEKLETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Tahran'da yapılan ikili görüşmeye geç gelmesinin ardından kameraların önünde tek başına beklemek zorunda kalmıştı.

Putin'in toplantı odasında tek başına Erdoğan'ın beklediği görüntülerde Rus liderin kıpır kıpır olduğu, ağırlığını sıklıkla başka bacağına verdiği ve suratında sürekli ifade değişiklikleri olduğu görülmüştü. Putin, salona girdikten sonra neredeyse bir dakika boyunca ayakta Erdoğan'ı beklemişti.

27 Şubat 2020’de Rusya ve Suriye, İdlib’de füzelerle 34 Türk askerini öldürdükten sonra Erdoğan'ın Moskova'ya yaptığı ziyarette Putin, kendisini ve heyetini görüşmenin yapılacağı salonun kapısında bekletmişti. Rusya devlet televizyonu Rassiya 1, Erdoğan ve heyetinin bekletildiği görüntüleri kronometre ile yayına vermişti.