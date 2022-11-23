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Yandaş Hürriyet dönüş hızını açıkladı: Sisi’den sonra Esad

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “darbeci” dediği ve asla görüşmeyeceğini söylediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşması ve samimi bir görüntü vermesi Hürriyet’in de manevra yapmasına neden oldu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:54
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Sisi’den sonra Esad. Yandaş Hürriyet dönüş hızını açıkladı

Yandaş Hürriyet dönüş hızını açıkladı: Sisi’den sonra Esad
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “darbeci”, “katil” olarak defalarca tepki gösterdiği ve asla görüşmeyeceğini, aynı masaya oturmayacağını söylediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkışması ve samimi pozlar vermesi, bir kısım medyada da manevraya neden oldu.

Yandaş basın Erdoğan’ın söylem değiştirmesinin ardından Sisi ve Esad’la masaya oturma hesapları yapmaya başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Esad çağrısı yapmasının ardından Hürriyet Gazetesi, “Sisi’den sonra Esad” başlığı atarak tavrını belli etti.

Hande Fırat imzalı gazetenin manşetinden verilen haberde, Katar’daki Sisi görüşmesi ve Bahçeli’nin çağrısı hatırlatılırken, “Gözler olası Erdoğan Esad tokalaşmasına çevrildi.” ifadelerine yer verildi.

Esad cephesinin ise böyle bir görüşmeye sıcak bakmadığı iddiaları konuşuluyor.

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Serkan
23.11.2022 14:03
Arap sevici Türk düşmanı siyasal İslamcı Tayyip cumhuriyetin Atatürk'ün düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdi ülkeyi bu hale getiren erdoğan'dır.  
 
Serkan
23.11.2022 14:03
Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı Tayyip ülkeye 13 milyon Afgan Suriye bedeviyi doldurdu Çünkü Tayyip Onu bilerek ve kasten yaptı Cumhuriyeti yıkmak için.  
 
Galib
23.11.2022 13:57
Katil Esad diye 25 yaşında gençler Şehid oldu. Pyd devleti kuruldu. Şehitler ne için öldü.  
 
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