Şişkinlik mi, tehlike mi? Uzmanlar uyardı!

Mide şişkinliği ve hazımsızlık, modern yaşamın yoğun temposunda birçok kişinin sıkça yaşadığı şikayetler arasında yer aldı. Ancak uzmanlar, bu belirtilerin sadece basit bir sindirim bozukluğu olmayabileceğini, bağırsak kanseri, gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) veya inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının erken sinyalleri olabileceğini vurguladı.

Erken teşhisin hayat kurtardığı bu hastalıklarda, belirtileri göz ardı etmemek kritik bir önem taşıdı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BELİRTİLER CİDDİYE ALINMALI

Uzmanlar, şişkinlik ve hazımsızlığın altında yatan nedenlerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti:

“Bu belirtiler, genellikle diyet veya stresle ilişkilendirilse de, uzun süren veya tekrarlayan durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Örneğin, kolorektal kanser gibi ciddi hastalıklarda erken dönemde şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi nonspecific belirtiler görülebilir.”

Ayrıca uzmanlar, özellikle 50 yaş üzeri bireylerde bu belirtilerin kolonoskopi gibi tarama yöntemleriyle değerlendirilmesi gerektiğini ekledi.

Uluslararası alanda da benzer uyarılarda bulunuluyor. ABD’deki Mayo Clinic’ten gastroenterolog Dr. Michael Camilleri, “Şişkinlik ve hazımsızlık, irritabl bağırsak sendromu gibi nispeten benign durumların yanı sıra, Crohn hastalığı, ülseratif kolit veya bağırsak kanseri gibi ciddi hastalıklarla da ilişkilendirilebilir” dedi. Camilleri, Gastroenterology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya atıfta bulunarak, kolorektal kanser vakalarının %20’sinde hastaların ilk şikayetlerinin şişkinlik ve hazımsızlık olduğunu belirtti.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, şişkinlik ve hazımsızlığın ciddi hastalıklarla bağlantısını ortaya koydu.

The Lancet Gastroenterology & Hepatology’de yayımlanan bir çalışma, kolorektal kanser tanısı alan hastaların yaklaşık %15’inin, tanıdan önceki 6 ay boyunca açıklanamayan şişkinlik ve hazımsızlık şikayetleri yaşadığını gösterdi. Ayrıca, inflamatuar bağırsak hastalıklarının (IBD) erken evrelerinde, hastaların %30’unda bu belirtilerin görüldüğü rapor edildi.

Şişkinlik ve hazımsızlığın bir diğer önemli nedeni ise gastroözofageal reflü hastalığı. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paul Moayyedi, “Kronik reflü, yemek borusu kanseri riskini artırabilir. Uzun süren hazımsızlık ve şişkinlik, endoskopi ile değerlendirilmeli” dedi.

Moayyedi, özellikle kilo kaybı, yutma güçlüğü veya kanlı dışkı gibi ek belirtilerin varlığında, acilen bir gastroenteroloğa başvurulmasını önerdi.

RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNERİLER

Uzmanlar, şişkinlik ve hazımsızlığın ciddiyetini değerlendirirken bazı risk faktörlerine dikkat çekiyor. Ailede kanser öyküsü, sigara kullanımı, obezite ve düzensiz beslenme, bu belirtilerin ciddi bir hastalığa işaret etme olasılığını artırdı. Hastalar, belirtileri geçiştirmek yerine bir sağlık uzmanına danışmalı. Erken teşhis, özellikle bağırsak kanserinde tedavi başarısını dramatik şekilde artırıyor.

PEKİ, NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Uzmanlar, aşağıdaki durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmesini önerdi:

-Şişkinlik ve hazımsızlık 3 haftadan uzun sürüyorsa,

-Kilo kaybı, iştahsızlık veya yorgunluk gibi ek belirtiler varsa,

-Dışkıda kan görülüyorsa,

-Ailede bağırsak kanseri veya inflamatuar bağırsak hastalığı öyküsü varsa.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Şişkinlik ve hazımsızlık, çoğu zaman basit bir sindirim sorunu olarak görülse de, altta yatan ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Uzmanlar, bu belirtilerin ciddiye alınması ve gerektiğinde tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü’nden Dr. Elizabeth Ryan, “Kanserde erken teşhis, tedavi başarısını %90’lara kadar çıkarabilir. Belirtileri göz ardı etmek, bu şansı riske atar” dedi.

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve periyodik sağlık kontrolleri büyük önem taşıdı. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi yaygın şikayetlerde, kulaktan dolma çözümler yerine bilimsel tıbbın rehberliğine güvenmek, sağlığınızı korumanın en güvenli yolu.