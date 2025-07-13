Şişle Belediyesi'ne operasyon! Başkan Kabadayı hakkında gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şişle Belediyesi'ne operasyon! Başkan Kabadayı hakkında gelişme

Şile Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Özgür Kabadayı ve beraberindeki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Özgür Kabadayı

Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda sık sık gündeme gelen "gizli tanık", "itirafçı" Şile Belediyesi operasyonunda da yer aldı.

Soruşturmanın 1'i gizli olmak üzere, toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

"GECE VAKTİNDE ARAMA YAPILAMAZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun gece yarısı yapıldığını belirtirken, "CMK Madde 118’e göre: konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. Buna rağmen, gece saat 01:30’da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve ekip arkadaşları ev baskınları ile gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

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