Şişli 19 Mayıs'ı Levent Yüksel ile kutlayacak

Şişli Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’ta Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin 104. yıl dönümünü, ilk günkü ruhu ve heyecanıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Şişli 19 Mayıs'ı Levent Yüksel ile kutlayacak

Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımının atıldığı Şişli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yılını, coşkuyla kutlamaya ev sahipliği yapacak.

19 Mayıs Cuma günü kutlamalarının buluşma adresi Halaskargazi Caddesi’ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi’nin önü olacak. Saat 19.00’da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in eşlik edeceği 19 Mayıs Korteji, ellerinde meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı’na kadar yürüyecek. 19 Mayıs coşkusu, Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Levent Yüksel’in Maçka Demokrasi Parkı’nda saat 21.00’da vereceği konser ile doruğa çıkacak.

Başkan Muammer Keskin, 19 Mayıs Cuma günü yapılacak kutlamalar öncesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gidişinde önem rol oynayan, Bandırma Vapuru’nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret edecek.

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