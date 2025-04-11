Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in tutukluluğuna itiraz

"Kent uzlaşısı" operasyonu kapsamında tutuklanan Özdemir'in tahliyesi talep edildi.

AVUKATTAN TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Avukat Emrah Bağran, İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sunduğu dilekçede, Ebru Özdemir'in tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu savundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir somut delile dayanmayan tutuklama sebepleriyle tutuklanmasına karar verilen müvekkilimizin ivedilikle tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

TAHİLİYE VEYA ADLİ KONTROL TALEBİ

Avukat Bağran, itirazın reddedilmesi halinde Özdemir'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını da talep etti. Sürecin nöbetçi asliye ceza mahkemesi tarafından değerlendirileceği öğrenildi.