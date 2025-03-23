Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın ifadesi tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan ve "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında sorgulanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın savcılık ifadesi tamamlandı.

Şahan’a, PKK/KCK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin açıklamalarıyla birlikte "Kent Uzlaşısı ne anlama gelmektedir, ne zaman ne amaçla kuruldu konu hakkında detaylı ifadenizi veriniz?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

Bana sormuş olduğunuz açık kaynaklardan beyanlarda bulunan şahısları tanımam, keza örgüt isimlerini de bilmem. Burada geçen ibareler bu şahısların kişisel beyanlarıdır. Biz CHP olarak 2019 yılında İstanbul ittifakı adını verdiğimiz bir uzlaşı sağladık. Bu sayede 2024 yılındaki yerel seçimde İBB ve 26 ilçe belediyesini kazandık. Bu uzlaşı içerisinde tüm (AK Parti, MHP, İYİ Parti, DEM Partisi, Zafer Partisi, Demokrat Partisi, Saadet Partisi ve diğer partiler) siyasi partiler vardı. Bizim için bu ittifak Türkiye ittifakıdır. Örgüt mensuplarının bahse konu beyanları kendilerini bağlar.

“BAŞVURU SÜREÇLERİNDE YSK TARAFINDAN ADLİ SİCİL KAYITLARI KONTROL EDİYOR”

"Kent Uzlaşısı kapsamında İstanbul İlçe Belediye ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelikleri ile Belediye Başkan Yardımcılarından 18 şahsın UYAP kayıtlarına göre 2024 yerel seçimlerinden yaklaşık bir ay öncesinden genellikle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olarak geçtikleri belirtilerek, "Bu şahısların anılan kontenjan kapsamında karar alıcı mekanizmalarda yer almasının sağlandığı bahisle bu şahısların meclis üyesi olarak gösterilmesi kim veya kimler tarafından sağlandı siz bu şahısların terör örgütü ile iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir bilgiye sahip miydiniz? Konu hakkında detaylı ifadenizi veriniz?” sorusuna Şahan, şu beyanda bulundu:

Bu insanlar kendi insiyatifiyle parti değişikliği yapmış olabilirler. Daha sonra CHP Genel Merkezi’ne başvuru yapıp adaylık sürecine girmiş olabilirler. Ben bu konulardan haberdar değilim. Nitekim başvuru süreçlerinde YSK tarafından adli sicil kayıtları kontrol ediyor ve engel durum olmaması halinde seçime katılım sağlıyorlar. Dolayısıyla başka yöntemle bu şahısların terör örgütleriyle irtibat ya da iltisaklı olduklarını anlamak mümkün değildir.

“BİLMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR”

HTS verilerine göre, hakkında terör suçlarından işlem yapılan 90 farklı kişiyle irtibatının olduğuna ilişkin soruya Şahan, "27 yıldır aynı telefon numarasını kullanmaktayım. Bu süre zarfında IPA Başkanlığı, İBB İmar Komisyon Üyeliği, Şişli Belediyesi Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum, hali hazırda Şişli Belediyesi Başkanı olarak görev yapmaktayım. Bu sebeple bir çok vatandaşta numaram vardır. Beni her dönemde binlerce kişi aramıştır. Bu kişilerin terörle irtibatlı şahıslardan olup olmadığını bilmem mümkün değildir" yanıtını verdi.

“AZAD BARIŞ’LA 398 KEZ GÖRÜŞMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış’la ortak baz bilgileri sorulan Şahan, "Bu şahısla 398 kez görüşmem mümkün değildir. Bu şahısla olan görüşmelerim diğer araştırmacılarla görüştüğüm kadardır. Kendisiyle düzenli görüşmem olmamıştır. Herhangi bir gündem olduğunda görüşme sağlardık. Bu görüşmelerde yine araştırmalarla ilgili görüşme yapardık" dedi.

"REFORM VAKFI BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA YAPAN THİNK-TANK KURULUŞUDUR"

MASAK raporunda da geçen Reform Vakfı’nın ne amaçla kurulduğu, maddi kaynağın nasıl sağlandığı ve Mesut Yeğen’in kim olduğu sorularına Şahan, “Reform isimli kuruluşun kurucularından ve mütevelli heyetindenim. Bu kuruluş bağımsız araştırma yapan think-tank kuruluşudur. SETA benzeri bir kuruluştur. Yeni bir organizasyondur, faaliyetleri tamamen legaldir. Başkanı olan Mehmet Ali Çalışkan iyi bir araştırmacıdır. Bu kuruluşun MASAK raporuna yansıyan para hareketliliği hakkında bilgi sahibi olmam mümkün değildir. İcra ve denetim görevim bulunmamaktadır” beyanında bulundu.