Şişli Belediyesi kayyumu Meclis'i lağvetti

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Şişli Belediyesi kayyumu Meclis'i lağvetti

Şişli Belediye Meclis Üyesi ve İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Oğuz Demir, Şişli'ye atanan kayyumun Belediye Meclisi üyelerinin yetkilerini elinden aldığını duyurdu. Demir, "Seçilmiş meclis üyelerinin yetkilerini de atanmış memur üyelerden kurulu encümenin devir aldığını tebliğ etti bugün" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve birçok üst düzey İBB yetkilisi tutuklanmıştı.

DEM Parti ile İmralı sürecini iktidar yürütürken CHP, DEM Parti'nin ismini koyduğu Kent Uzlaşısı sebebiyle terörle suçlandı. Şahan da terör iddiası ile tutuklanmıştı. Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

Kayyum Ertürkmen, Belediye Meclis üyelerinin yetkilerini elinden aldığı bilgisi alındı.

Şişli Belediye Meclis Üyesi Oğuz Demir, kayyumun kararının belgesini paylaşarak, "Şişli Belediyesi'ne kayyım olarak atanan kaymakam, seçilmiş meclis üyelerinin yetkilerini de atanmış memur üyelerden kurulu encümenin devir aldığını tebliğ etti bugün. Millet iradesinden anladıkları budur." açıklamasında bulundu.

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