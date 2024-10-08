Şişli Belediyesi ‘Temiz Şişli Hareketini’ başlattı

Şişli Belediyesi tarafından başlatılan "Temiz Şişli Hareketi" kampanyası kapsamında yapılan çalışmalar ve yeni araç filosu için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen programa Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediye meclis üyeleri, ilçe belediyesi temizlik işleri personeli ve basın mensupları katıldı.

Emrah Şahan, "Kente yönelik temizlik işlerini, belediyenin mecburen yaptığı, rutine bağladığı bir iş olmaktan çıkarıyoruz. Bunun yerine, belediye ile yurttaş arasında yeni, dayanışmacı, sorumluluğa dayalı bir toplumsal sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı bir seferberlik hali olarak tarif ettik. Adını da "Temiz Şişli Hareketi" koyduk. 20 yıldır giderek artan bir taşeronlaşma neticesinde, cumhuriyetin kadim kurumlarının adeta kolonları kesilmiştir. Biz belediye olarak hizmet verebildiğimiz; yurttaşın da hak ettiği hizmeti alabildiği, böylece hep birlikte özgüven kazandığımız, güçlendiğimiz bir Türkiye istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TEMİZLİK BİR HALK SAĞLIĞI MESELESİDİR"

Yeniden kamu hizmeti anlayışını yüceltmenin ilk adımı olarak belirledikleri "Temiz Şişli Hareketi" ile ilgili Başkan Şahan, "Atık toplama operasyonunu tekrardan ele alarak altyapımızı güçlendirdik. Her gün en az bin 400 kilometrelik bir yol yaparak bu operasyonu tamamlıyoruz. Bu, belediyemizin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan emekçi kardeşlerimizin tam 28 günde dünyayı bir tur dolaşacak kadar yol yapıyor olması demek. Bu rakam Şişli'de girilmedik sokak, cadde, bulvar bırakılmaması demek. 10 yıl içerisinde atık miktarını azaltıp, geri dönüşüm bilincini arttıracağız. Bu kentte yaşama başlayan bebekler, bu kentte okula giden çocuklar, bu kentte tüm ömrünü geçirmiş kıymetli büyüklerimiz var. Onların sağlığı tüm hanelerin sağlığıdır. Temizlik, bir halk sağlığı meselesidir. İstanbul Planlama Ajansı ile işbirliği kurarak "Temiz Şişli Hareketi" eylem planını hazırladık" dedi.

"ŞİŞLİ TİM EKİBİ 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK"

Şişli'de bir ilki gerçekleştirerek Şişli TİM ekibini kurduklarını söyleyen Şahan, "Daha hızlı bir yönetim anlayışını hedefleyerek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdik. Şişli Tim ekibini kurduk. Bu ekip 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Şişli TİM ekibi arkadaşlarımızı burada da görebilirsiniz. Açık ve kapalı kamusal alanlarımızda günlük ve haftalık olmak üzere temizlik seferberliği başlattık. Kentimizdeki dar ve yokuşlu sokaklara erişimi artırmak amacıyla Gezen Konteyner adını verdiğimiz yenilikçi hizmet araçlarını filomuza ekledik. 5 bin yeni konteyner yatırımı yaptık" ifadelerini kullandı.