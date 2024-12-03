Şişli Belediyesi’nden 5 bin liralık destek

Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Engelli Bakım Desteği" programını başlattı. Program kapsamında Şişli'de yaşayan ve engelli çocuğu olan annelere yılda bir kez olmak üzere 5 bin liralık "nakit desteği" sağlanacak.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, engelli çocuğu olan annelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Engellerin değil, fırsatların olduğu bir kent oluşturmak, engelli yurttaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için daha çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Destek kapsamında engelliler, bugünden itibaren Şişli Belediyesi'ne ait otoparklardan ücretsiz olarak faydalanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

15 Aralık'tan itibaren başlayacak olan başvurular, Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce değerlendirilecek. Başvurular, sisli.bel.tr adresinden veya 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi'nden yapılabilecek.

Engelli bakım desteğine başvuru şartları şu şekilde : "Resmi ikamet adresi Şişli İlçesi sınırları içinde olması, sağlık kurulu raporu yüzde 40 ve üzeri engel bulunması, ÇÖZGER, hafif düzeyde (ÖGV)"