Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul ili Şişli ilçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ‘Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme’ suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.